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    Чемпионат мира среди юниоров. Загитова выиграла короткую программу, Хонда – 2-я, Константинова – 6-я, Цурская – 11-я

    Теги сборная России результаты чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Брэди Теннелл Каори Сакамото Полина Цурская Марин Хонда Юна Шираива Станислава Константинова Алина Загитова Лим Ын Су

    Сегодня в Тайбэе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию одиночницы выступили с короткими программами. Перед произвольной программой лидирует россиянка Алина Загитова.

    Чемпионат мира среди юниоров

    Тайбэй

    Юниорки

    17-18 марта

    Начало произвольной программы – 11.00 по московскому времени (18 марта).

    Трансляцияздесь.

    Короткая программа

    1. Алина Загитова (Россия) – 70,58
    2. Марин Хонда (Япония) – 68,35
    3. Каори Сакамото (Япония) – 67,78
    4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 64,78
    5. Юна Шираива (Япония) – 62,96
    6. Станислава Константинова (Россия) – 58,90
    7. Брэди Теннелл (США) – 57,47...
    11. Полина Цурская (Россия) – 54,30

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