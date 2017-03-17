Чемпионат мира среди юниоров. Загитова выиграла короткую программу, Хонда – 2-я, Константинова – 6-я, Цурская – 11-я
Сегодня в Тайбэе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию одиночницы выступили с короткими программами. Перед произвольной программой лидирует россиянка Алина Загитова.
Чемпионат мира среди юниоров
Тайбэй
Юниорки
17-18 марта
Начало произвольной программы – 11.00 по московскому времени (18 марта).
Трансляция – здесь.
Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) – 70,58
2. Марин Хонда (Япония) – 68,35
3. Каори Сакамото (Япония) – 67,78
4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 64,78
5. Юна Шираива (Япония) – 62,96
6. Станислава Константинова (Россия) – 58,90
7. Брэди Теннелл (США) – 57,47...
11. Полина Цурская (Россия) – 54,30
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