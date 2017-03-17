Сегодня в Тайбэе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию одиночницы выступили с короткими программами. Перед произвольной программой лидирует россиянка Алина Загитова.

Чемпионат мира среди юниоров

Тайбэй

Юниорки

17-18 марта

Начало произвольной программы – 11.00 по московскому времени (18 марта).

Трансляция – здесь.

Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 70,58

2. Марин Хонда (Япония) – 68,35

3. Каори Сакамото (Япония) – 67,78

4. Лим Ын Су (Южная Корея) – 64,78

5. Юна Шираива (Япония) – 62,96

6. Станислава Константинова (Россия) – 58,90

7. Брэди Теннелл (США) – 57,47...

11. Полина Цурская (Россия) – 54,30