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    Ягр опередил Горди Хоу, став рекордсменом по очкам, набранным в НХЛ после 40 лет

    Теги Флорида Яромир Ягр Марк Рекки Теему Селянне видео НХЛ рекорды Горди Хоу Джонни Бьюсик

    Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б) сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

    Это 268-е и 269-е очки 45-летнего чеха в регулярных чемпионатах НХЛ, набранные после того, как ему исполнилось 40. Таким образом, Ягр превзошел по этому показателю в истории лиги Горди Хоу (268).

    Третье место в списке занимает Теему Селянне (197 очков), 4-е – Марк Рекки (171), 5-е – Джонни Бьюсик (144).

    Всего в 1699 матчах в НХЛ на счету Ягра 1907 (763+1144) баллов за результативность.

    В 70 играх текущего сезона нападающий набрал 39 (14+25) очков.

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