Александр Кокорин: «Мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал эпизод с не засчитанным голом в матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1, перерыв).
- Идет боевитая, местами даже грубоватая игра. В связи с чем?
– Все знают, что «Амкар» здесь хорошо играет в обороне. Мы хотим забить, поэтому такая борьба получается – никто не хочет проигрывать.
– Погодные условия сказываются как-то?
– Да нет, погодные условия для всех одинаковые.
Единственное, сейчас посмотрели – был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы чуть внимательнее работали судьи. Все-таки камер здесь много, – сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Наш футбол».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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