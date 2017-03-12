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    Александр Кокорин: «Мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы судьи работали чуть внимательнее»

    Теги Зенит Амкар Премьер-лига Россия судьи Александр Кокорин Евгений Турбин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал эпизод с не засчитанным голом в матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1, перерыв).

    - Идет боевитая, местами даже грубоватая игра. В связи с чем?

    – Все знают, что «Амкар» здесь хорошо играет в обороне. Мы хотим забить, поэтому такая борьба получается – никто не хочет проигрывать.

    – Погодные условия сказываются как-то?

    – Да нет, погодные условия для всех одинаковые.

    Единственное, сейчас посмотрели – был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы чуть внимательнее работали судьи. Все-таки камер здесь много, – сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

    Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»

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