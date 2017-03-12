Нападающий Александр Кокорин прокомментировал эпизод с не засчитанным голом в матче 19-го тура РФПЛ с (0:1, перерыв).

- Идет боевитая, местами даже грубоватая игра. В связи с чем?

– Все знают, что здесь хорошо играет в обороне. Мы хотим забить, поэтому такая борьба получается – никто не хочет проигрывать.

– Погодные условия сказываются как-то?

– Да нет, погодные условия для всех одинаковые.

Единственное, сейчас посмотрели – был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы чуть внимательнее работали судьи. Все-таки камер здесь много, – сказал Кокорин в эфире телеканала «Матч Наш футбол».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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