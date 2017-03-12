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    «Зенит» впервые с 2006 года не забил в трех подряд матчах чемпионата России

    Теги Зенит Амкар Дик Адвокат Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    В гостевом матче 19-го тура премьер-лиги «Зенит» проиграл «Амкару» (0:1).

    Клуб из Санкт-Петербурга не забил в трех играх чемпионата России подряд. До этого «Зенит» дважды сыграл вничью – с ЦСКА (0:0) и «Ростовом» (0:0).

    В последний раз подобная серия была у «Зенита» в 2006 году, когда в трех первых матчах под руководством Дика Адвоката игроки не забили в ворота «Динамо» (0:0), «Москвы» (0:0) и ЦСКА (0:0).

    Команда Мирчи Луческу, набрав 36 очков, занимает третье место в таблице.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит». 

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