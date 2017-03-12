Рекорд Акинфеева, «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии, биатлон опять на дне и другие новости утра

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина по сухим матчам в чемпионатах страны. ЦСКА грохнул «Томь» и другие результаты.

2. Антон Шипулин финишировал 10-м в гонке преследования в Контиолахти, а лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 17-й. Победившая Лаура Дальмайер досрочно выиграла Большой хрустальный глобус.

3. В плей-офф КХЛ «Авангард» уступил «Ак Барсу», «Магнитка» одолела «Барыс» в овертайме.

4. «Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли в полуфинал Кубка Англии.

5. Норвежец Мартин Сундбю выиграл классический марафон на этапе Кубка мира в Осло, российский лыжник Александр Бессмертных – 3-й.

6. Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший объявил о возвращении на ринг ради поединка с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

7. Тарасенко и Кучеров своими голами помогли «Сент-Луису» и «Тампе» выиграть очередные матчи и приблизились к снайперской вершине. Все результаты дня в НХЛ.

8. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Эстонии, Анна Никулина финишировала третьей в женской гонке.

9. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл, уже 32-й в сезоне. В противостоянии «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт», которое обошлось без многих лидеров, сильнее были «Сперс» (107:85). Все результаты дня в НБА.

10. Dota 2. Определились четыре участника плей-офф закрытой СНГ-квалификации на киевский мейджор. Это Virtus.pro, Team Spirit, Empire и Natus Vincere.

11. Просто чтоб вы знали: «Линкольн» из 5-го дивизиона на «Эмирейтс» в матче с «Арсеналом» приехали поддержать 9000 болельщиков.

Цитата дня. «Не люблю стадион в Контиолахти – мало людей, в основном русские, пьяные». Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный – об этапе Кубка мира в Контиолахти.