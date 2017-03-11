Кубок мира. Гонка преследования. Мартен Фуркад стартует первым, Гараничев – 23-м, Елисеев – 27-м, Шипулин – 29-м
Сегодня на этапе биатлонного Кубка мира в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00
Сегодня на этапе биатлонного Кубка мира в Контиолахти пройдет мужская гонка преследования.
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Ондржей Моравец
|3
|Эмиль Хегле Свенсен
|4
|Йоханнес Бо
|5
|Арнд Пайффер
|6
|Симон Эдер
|7
|Андрей Расторгуев
|8
|Уле Эйнар Бьорндален
|9
|Юлиан Эберхард
|10
|Михаэль Реш
|11
|Доминик Ландертингер
|12
|Роман Реес
|13
|Ветле Шостад Кристиансен
|14
|Михал Крчмарж
|15
|Лукас Хофер
|16
|Лоуэлл Бэйли
|17
|Доминик Виндиш
|18
|Тимофей Лапшин
|19
|Флориан Граф
|20
|Клемен Бауэр
|21
|Ларс Хельге Биркеланд
|22
|Красимир Анев
|23
|Евгений Гараничев
|24
|Симон Дестье
|25
|Себастьян Самуэльссон
|26
|Дмитрий Пидручный
|27
|Матвей Елисеев
|28
|Томас Каукенас
|29
|Антон Шипулин
|30
|Бенедикт Долль
|31
|Даниэль Мезотич
|32
|Тарьей Бо
|33
|Владимир Илиев
|34
|Филипп Наврат
|35
|Михал Шлезингр
|36
|Марио Дольдер
|37
|Ян Савицкий
|38
|Антон Бабиков
|39
|Олли Хииденсало
|40
|Беньямин Вегер
|41
|Фабьен Клод
|42
|Артем Прима
|43
|Лейф Нордгрин
|44
|Шон Доэрти
|45
|Брендан Грин
|46
|Рок Трсан
|47
|Сергей Семенов
|48
|Кентен Фильон-Майе
|49
|Дмитрий Абашев
|50
|Кристиан Гоу
|51
|Тсукаса Кобоноки
|52
|Ремус Фаур
|53
|Рене Захна
|54
|Димитар Герджиков
|55
|Сергей Бочарников
|56
|Роланд Лессинг
|57
|Александр Жирный
|58
|Фредрик Линдстрем
|59
|Владимир Семаков
|60
|Максим Цветков
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