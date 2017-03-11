Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дальмайер досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

    Теги Кайса Мякяряйнен Кубок мира сборная России жен сборная Германии жен сборная Франции жен сборная Финляндии жен Екатерина Глазырина сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Чехии жен Мари Дорен Абер Габриэла Коукалова (Соукалова) Дарья Виролайнен Лаура Дальмайер Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова Ирина Старых Анаис Шевалье

    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на финском в Контиолахти обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1137 очков.

    Для Дальмайер это первый Большой хрустальный глобус. Последний раз немецкая биатлонистка одерживала победу в общем зачете в сезоне-2011/12. Тогда свой третий Кубок мира выиграла Магдалена Нойнер.

    На втором месте идет чешская спортсменка Габриэла Коукалова, в ее активе 970 очков. Первую тройку замыкает финка Кайса Мякяряйнен (883).

    Француженка Мари Дорен Абер расположилась на 4-м месте (797), на 5-й позиции – Доротея Вирер из Италии. Еще одна французская биатлонистка – Анаис Шевалье – 6-я (645).

    Россиянка Татьяна Акимова идет на 12-м месте (464), Ольга Подчуфарова – 43-я (150), Екатерина Глазырина – 44-я (147), Ирина Старых – 45-я (146), Ирина Услугина – 58-я (76), Дарья Виролайнен – 60-я (67).

    Полная таблица общего зачета женского Кубка мира

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться