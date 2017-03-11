Дальмайер досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на финском в Контиолахти обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1137 очков.

Для Дальмайер это первый Большой хрустальный глобус. Последний раз немецкая биатлонистка одерживала победу в общем зачете в сезоне-2011/12. Тогда свой третий Кубок мира выиграла Магдалена Нойнер.

На втором месте идет чешская спортсменка Габриэла Коукалова, в ее активе 970 очков. Первую тройку замыкает финка Кайса Мякяряйнен (883).

Француженка Мари Дорен Абер расположилась на 4-м месте (797), на 5-й позиции – Доротея Вирер из Италии. Еще одна французская биатлонистка – Анаис Шевалье – 6-я (645).

Россиянка Татьяна Акимова идет на 12-м месте (464), Ольга Подчуфарова – 43-я (150), Екатерина Глазырина – 44-я (147), Ирина Старых – 45-я (146), Ирина Услугина – 58-я (76), Дарья Виролайнен – 60-я (67).

Полная таблица общего зачета женского Кубка мира