Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (26-е место).

«Возможно, это была самая тяжелая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело.

Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», – сказал Пидручный.