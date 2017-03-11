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    Дмитрий Пидручный: «Не люблю стадион в Контиолахти – мало людей, в основном, пьяные русские»

    Теги Кубок мира сборная Украины стадион Контиолахти Дмитрий Пидручный

    Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (26-е место).

    «Возможно, это была самая тяжелая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело.

    Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», – сказал Пидручный.

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