Кубок Англии. «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Арсенал» принимает «Линкольн»
В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».
Кубок Англии
1/4 финала
- Дата проведения
- 11 марта, 15.15, «Риверсайд»
-
Мидлсбро –
Гьюзан, Гибсон, Барраган, Фабио, Эспиноса, Лидбиттер, Клейтон, де Рон, Траоре, Стуани, Жестед.
- Дата проведения
- 11 марта, 20.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 12 марта, 17.00, «Уайт Харт Лейн»
- Дата проведения
- 13 марта, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.