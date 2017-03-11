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    Кубок Англии. «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Арсенал» принимает «Линкольн»

    Теги Челси Манчестер Сити Мидлсбро Кубок Англии Арсенал результаты Тоттенхэм Миллуолл Линкольн Сити

    В 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» играет с «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» принимает «Миллуолл», «Челси» против «МЮ», «Арсенал» встречается с «Линкольном».

    Кубок Англии

    1/4 финала

    Мидлсбро – Манчестер Сити
    Дата проведения
    11 марта, 15.15, «Риверсайд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    МидлсброГьюзан, Гибсон, Барраган, Фабио, Эспиноса, Лидбиттер, Клейтон, де Рон, Траоре, Стуани, Жестед.
    Манчестер СитиБраво, Стоунз, Клиши, Сабалета, Отаменди, де Брюйне, Туре, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.
    Арсенал – Линкольн Сити
    Дата проведения
    11 марта, 20.30, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Миллуолл
    Дата проведения
    12 марта, 17.00, «Уайт Харт Лейн»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    13 марта, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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