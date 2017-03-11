Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 19-го тура премьер-лиги против «Томи» (4:0).

Это был 161-й сухой матч для 30-летнего вратаря в чемпионате России.

Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшин, который в составе московского провел 160 сухих игр в первенстве СССР.

Подробную статистику выступлений Акинфеева смотрите здесь.

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