Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 19-го тура премьер-лиги против «Томи» (4:0).
Это был 161-й сухой матч для 30-летнего вратаря в чемпионате России.
Акинфеев побил рекорд обладателя «Золотого мяча»-1963 Льва Яшин, который в составе московского «Динамо» провел 160 сухих игр в первенстве СССР.
Подробную статистику выступлений Акинфеева смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.