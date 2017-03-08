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    2:10 от «Арсенала», ложки победы на ЧМ-2018 и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Арсенал» снова проиграл 1:5 «Баварии» (2:10 по сумме двух матчей). Венгер недоволен судейством, а болельщики ждут перемен. 

    2. «Реал» обыграл Наполи» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд. Рамос – король.

    3. Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы». Наш ответ вувузелам.

    4. Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за удар локтем. Теперь Златан пропустит игру с «Челси» на Кубок.

    5. Арбитр Егоров жестко ответил главному тренеру ЦСКА Гончаренко. Ждем их новой встречи.

    6. ЦСКА проиграл «Бенфике» (0:2) в Юношеской лиге УЕФА. Потому что те отбирают игроков по всему миру, а «мы только по району Фили».

    7. Тарасенко, Бучневич и Марченко забросили по шайбе, Бобровский оформил 3-й шатаут подряд. Все результаты в НХЛ – здесь.

    8. В НБА «Оклахома» проиграла «Портленду», «Даллас» победил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

    9. Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость. Поможет?

    10. Масса показал лучшее время на тестах в Барселоне. Квят – 9-й.

    Цитата дня: «Время для развития нашего футбола мы просрали». Василий Уткин – об упущенных возможностях.

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