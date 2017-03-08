2:10 от «Арсенала», ложки победы на ЧМ-2018 и другие новости утра

1. «Арсенал» снова проиграл 1:5 «Баварии» (2:10 по сумме двух матчей). Венгер недоволен судейством, а болельщики ждут перемен.

2. «Реал» обыграл Наполи» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд. Рамос – король.

3. Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы». Наш ответ вувузелам.

4. Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за удар локтем. Теперь Златан пропустит игру с «Челси» на Кубок.

5. Арбитр Егоров жестко ответил главному тренеру ЦСКА Гончаренко. Ждем их новой встречи.

6. ЦСКА проиграл «Бенфике» (0:2) в Юношеской лиге УЕФА. Потому что те отбирают игроков по всему миру, а «мы только по району Фили».

7. Тарасенко, Бучневич и Марченко забросили по шайбе, Бобровский оформил 3-й шатаут подряд. Все результаты в НХЛ – здесь.

8. В НБА «Оклахома» проиграла «Портленду», «Даллас» победил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

9. Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость. Поможет?

10. Масса показал лучшее время на тестах в Барселоне. Квят – 9-й.

Цитата дня: «Время для развития нашего футбола мы просрали». Василий Уткин – об упущенных возможностях.