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    Ибрагимович принял обвинения FA и пропустит три игры

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок Англии дисквалификации Саутгемптон Борнмут Тайрон Мингз

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принял обвинения, которые ему предъявила Футбольная ассоциация после игры с «Борнмутом» (1:1).

    Футболист пропустит три ближайших матча из-за дисквалификации и выплатит стандартный штраф. Нападающий наказан за проявление насилия в ходе игры.

    Во время матча защитник «Борнмута» Тайрон Мингз наступил на голову Ибрагимовича. Златан впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.

    Нападающий пропустит игры с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» в чемпионате, а также матч с «Челси» в Кубке Англии.

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