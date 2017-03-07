Ибрагимович принял обвинения FA и пропустит три игры
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принял обвинения, которые ему предъявила Футбольная ассоциация после игры с «Борнмутом» (1:1).
Футболист пропустит три ближайших матча из-за дисквалификации и выплатит стандартный штраф. Нападающий наказан за проявление насилия в ходе игры.
Во время матча защитник «Борнмута» Тайрон Мингз наступил на голову Ибрагимовича. Златан впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.
Нападающий пропустит игры с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» в чемпионате, а также матч с «Челси» в Кубке Англии.
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