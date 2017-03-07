Ибрагимович принял обвинения FA и пропустит три игры

Нападающий Златан Ибрагимович принял обвинения, которые ему предъявила Футбольная ассоциация после игры с «Борнмутом» (1:1).

Футболист пропустит три ближайших матча из-за дисквалификации и выплатит стандартный штраф. Нападающий наказан за проявление насилия в ходе игры.

Во время матча защитник Тайрон Мингз наступил на голову Ибрагимовича. Златан впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.

Нападающий пропустит игры с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» в чемпионате, а также матч с в Кубке Англии.