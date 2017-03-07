Арбитр Александр Егоров ответил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Тот ранее заявил, что арбитр слишком часто фиксировал нарушения правил в матче с (0:0).

«Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Все зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

Слова Гончаренко и ? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко – я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

Виктор Гончаренко: «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится»