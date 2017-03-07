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    Александр Егоров: «Гончаренко дотренировал до такой степени, что ЦСКА за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделал»

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия судьи Роман Бабаев Виктор Гончаренко Александр Егоров

    Арбитр Александр Егоров ответил главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Тот ранее заявил, что арбитр слишком часто фиксировал нарушения правил в матче с «Зенитом» (0:0).

    «Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Все зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

    Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко – я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлекся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала», – сказал Егоров в эфире программы «Свисток».

    Виктор Гончаренко: «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится»

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