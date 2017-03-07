Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА против «Бенфики»
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала
- Дата проведения
- 7 марта, 16.00, «Stadion Oktyabr' Artificial Turf»
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ЦСКА U-19 –
Овчинников, Гордюшенко, Алибеков, Маклаков, Тикнизян, Хосонов, Леонов, Кучаев, Олейников, Жамалетдинов, Чалов.
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Бенфика U-19 –
Фабиу Дуарте, Рикарду Араужу, Педру Кошта, Диаш, Жедсон Фернандеш, Флорентину, Бута, Жоау Филипе, Давид Тавареш, Диогу Гонсалвеш, Жозе Гомеш.
- Дата проведения
- 7 марта, 18.00, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 7 марта, 20.00, «Мини Эстади»
- Дата проведения
- 8 марта, 18.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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