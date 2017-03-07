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    Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА против «Бенфики»

    Теги результаты Юношеская лига УЕФА ЦСКА U-19 Реал Мадрид U-19 Барселона U-19 Аякс U-19 Атлетико Мадрид U-19 Порту U-19 Бенфика U-19 Ред Булл Зальцбург U-19

    Юношеская лига УЕФА

    1/4 финала

    ЦСКА U-19 Россия – Бенфика U-19 Португалия
    Дата проведения
    7 марта, 16.00, «Stadion Oktyabr' Artificial Turf»
    Онлайн матча
    ЦСКА U-19Овчинников, Гордюшенко, Алибеков, Маклаков, Тикнизян, Хосонов, Леонов, Кучаев, Олейников, Жамалетдинов, Чалов.
    Бенфика U-19Фабиу Дуарте, Рикарду Араужу, Педру Кошта, Диаш, Жедсон Фернандеш, Флорентину, Бута, Жоау Филипе, Давид Тавареш, Диогу Гонсалвеш, Жозе Гомеш.
    Ред Булл U-19 Австрия – Атлетико U-19 Испания
    Дата проведения
    7 марта, 18.00, «Ред Булл Арена»
    Онлайн матча
    Барселона U-19 Испания – Порту U-19 Португалия
    Дата проведения
    7 марта, 20.00, «Мини Эстади»
    Онлайн матча
    Реал U-19 Испания – Аякс U-19 Голландия
    Дата проведения
    8 марта, 18.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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