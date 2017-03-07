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    Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость переносом матча на поле соперника

    Теги Локомотив Крылья Советов Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФПЛ болельщики стадионы

    Президент РФС Виталий Мутко предложил ввести дисциплинарные санкции для клубов чемпионата России с плохой посещаемостью матчей.

    Прецедентом для дискуссии стала посещаемость матча 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Локомотив» (0:3), который был перенесен из Самары в Уфу из-за плохого состояния газона.

    «Когда такая команда, как «Локомотив» играет в Уфе при 1,5 тысячах зрителей — это не уровень премьер-лиги. Футбол должен быть для болельщиков. Клубы должны уметь решать проблемы со стадионами. Наделим премьер-лигу полномочиями, чтобы в качестве наказания она могла назначать матчи у соперника дома и это не считалось выездом», — сказал Мутко.

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