Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость переносом матча на поле соперника

Президент РФС Виталий Мутко предложил ввести дисциплинарные санкции для клубов чемпионата России с плохой посещаемостью матчей.

Прецедентом для дискуссии стала посещаемость матча 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – (0:3), который был перенесен из Самары в Уфу из-за плохого состояния газона.

«Когда такая команда, как «Локомотив» играет в Уфе при 1,5 тысячах зрителей — это не уровень премьер-лиги. Футбол должен быть для болельщиков. Клубы должны уметь решать проблемы со стадионами. Наделим премьер-лигу полномочиями, чтобы в качестве наказания она могла назначать матчи у соперника дома и это не считалось выездом», — сказал Мутко.