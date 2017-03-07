Российский футбольный комментатор поделился мнением о развитии футбола в России за последние годы.

«Минувшее десятилетие было временем колоссальных возможностей. Выражаясь совсем по-простому, мы время для развития нашего футбола просрали. Везли сюда дорогих футболистов, потратили кучу денег на выплату российским игрокам в условиях лимита. Ничего кроме этого не произошло.

Да, к ЧМ-18 построили новые стадионы. А кто ими будет управлять? Кто там будет играть? Те же самые люди. Я недавно брал интервью у (к которому отношусь с большой симпатией) и сказал ему: «Мы слышим, что в спорт нужно вкладывать, поддерживать. Но мы не слышим одного слова, которое составляет природу спорта — конкуренция». Конкуренция падает во всех видах спорта. Потому что так руководили, искали лёгкие пути. А деньги, если они есть, всегда потратить легче всего. В книге «Дети капитана Гранта», когда герои путешествуют по Австралии, Жак Паганель говорит своим спутникам: «Я бы не хотел, чтобы в моей стране нашли такое большое количество золота. Потому что люди после этого ничего не будут делать».

Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков», — сказал Уткин.