Тесты. Барселона. 1-й день. Масса лидирует по итогам утренней сессии, Риккардо – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 7-й, все результаты
Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
1-й день
Итоги утренней сессии
1. Фелипе Масса («Уильямс») – 1.19,762 (65 кругов)
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,174 (50)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,730 (49)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,401 (80)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,621 (59)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,950 (43)
7. Даниил Квят («Торо Россо») +2,239 (46)
8. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,972 (34)
9. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,610 (47)
10. Джолион Палмер («Рено») +5,064 (15)
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