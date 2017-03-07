Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тесты. Барселона. 1-й день. Масса лидирует по итогам утренней сессии, Риккардо – второй, Хэмилтон – третий, Квят – 7-й, все результаты

    Теги результаты Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Джолион Палмер Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас

    Формула-1

    Тесты

    Барселона-Каталония, Монмело

    1-й день

    Итоги утренней сессии

    1. Фелипе Масса («Уильямс») – 1.19,762 (65 кругов)

    2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,174 (50)

    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,730 (49)

    4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,401 (80)

    5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,621 (59)

    6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,950 (43)

    7. Даниил Квят («Торо Россо») +2,239 (46)

    8. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,972 (34)

    9. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,610 (47)

    10. Джолион Палмер («Рено») +5,064 (15)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться