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    «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд, «Бавария» – в 6-й

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал Наполи

    «Реал» и «Бавария» стали первыми командами, которые вышли в следующий раунд Лиги чемпионов.

    Мадридцы были сильнее в противостоянии с «Наполи» (3:1, 3:1). Мюнхенцы обыграли по сумме двух матчей лондонский «Арсенал» (5:1, 5:1).

    Таким образом «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд, а «Бавария» – в 6-й раз подряд.

    Отметим, до этого «Реал» 6 лет подряд не мог дойти до четвертьфинала ЛЧ.

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