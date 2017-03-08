«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд, «Бавария» – в 6-й

и «Бавария» стали первыми командами, которые вышли в следующий раунд Лиги чемпионов.

Мадридцы были сильнее в противостоянии с «Наполи» (3:1, 3:1). Мюнхенцы обыграли по сумме двух матчей лондонский (5:1, 5:1).

Таким образом «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд, а – в 6-й раз подряд.

Отметим, до этого «Реал» 6 лет подряд не мог дойти до четвертьфинала ЛЧ.