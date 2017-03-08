Главный тренер Арсен Венгер раскритиковал судейство грека Анастасиоса Сидиропулоса в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

– Ужасный вечер для вас во всех смыслах.

– Да, в этом матче были разные моменты, но я считаю, что мы показывали ту игру, которую и планировали до матча.

Нам очень сильно не повезло с некоторыми решениями арбитров, многие из которых я не понимаю. Мы вели 1:0. На Уолкотте был 100-процентный пенальти. Левандовски был в офсайде, а мы получаем пенальти в свои ворота, и судья еще и удаляет Косьелни.

После этого нам было очень сложно довести матч до конца. Вообще мне сложно понять решение судей. Но все равно моя команда показала самоотдачу в этом матче и хорошую игру.

– Мы видели, что вы разозлились на арбитров. Мы тоже не поняли, как желтая карточка для Косьелни превратилась в красную. Но это был ключевой момент для вас сегодня?

– Да, конечно. Когда ты остаешься вдесятером и тебе надо забить 4 гола, то подсознательно игроки думают, что задача невыполнима. Хуже всего, что в моменте с удалением Левандовски был в офсайде. И судья дает еще и желтую карточку, а потом он дает еще и красную! Это же несерьезно. Это ажный матч, а тут сталкиваешься с таким отношением... Я абсолютно возмущен. Обидно за болельщиков, которые заплатили большие деньги, чтобы увидеть этот матч.

Мы были в игре, и сложно предсказать, как бы повела себя , если бы мы забили второй гол, но в итоге для нас все завершилось плохо. Сложно принять такую концовку, конечно, это выглядит плохо. И не отражает тот настрой, с которым мы играли.

Когда счет стал 1:2, нам было тяжело. Понятно было, что шансов пройти в четвертьфинал уже нет. Но я хотел сфокусироваться не на этой части игры. Потому что вторая половина матча была испорчена судьями.

– Негативная атмосфера вокруг команды, протест болельщиков «Арсенала» перед матчем – все это не повлияло на настрой команды, пока не случилось удаление, верно?

– Да, это никак не повлияло. Больше мне нечего добавить.

– Этот матч что-то поменял для вас в краткосрочной или долгосрочной перспективе? Какая сейчас у вас задача?

– Сохранить этот настрой на игру и сыграть следующий матч, – сказал Венгер в интервью BT Sport.