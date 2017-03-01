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    Тесты. Барселона. 3-й день. Боттас лидирует по итогам утренней сессии, Квят – 9-й

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    Формула-1

    Тесты

    Барселона-Каталония, Монмело

    3-й день  

    1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,705 (75 кругов)
    2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,448 (48)
    3. Джолион Палмер («Рено») +1,691 (51)
    4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,904 (69)
    5. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,119 (54)
    6. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,646 (55)
    7. Альфонсо Селис («Форс-Индия») +4,076 (39)
    8. Фернандо Алонсо («Макларен») +4,127 (28)
    9. Даниил Квят («Торо Россо») +4,247 (31)
    10. Ромен Грожан («Хаас») +5,428 (27)

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