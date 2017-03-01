Тесты. Барселона. 3-й день. Боттас лидирует по итогам утренней сессии, Квят – 9-й
Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
3-й день
- Валттери Боттас («Мерседес») – 1.19,705 (75 кругов)
- Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,448 (48)
- Джолион Палмер («Рено») +1,691 (51)
- Себастьян Феттель («Феррари») +1,904 (69)
- Маркус Эрикссон («Заубер») +2,119 (54)
- Лэнс Стролл («Уильямс») +2,646 (55)
- Альфонсо Селис («Форс-Индия») +4,076 (39)
- Фернандо Алонсо («Макларен») +4,127 (28)
- Даниил Квят («Торо Россо») +4,247 (31)
- Ромен Грожан («Хаас») +5,428 (27)
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