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    Чемпионат Испании. «Барселона» против «Хихона», «Реал» – «Лас-Пальмас» и другие матчи

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    В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с «Атлетиком».

    Чемпионат Испании

    25-й тур

    Барселона – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Осасуна – Вильярреал
    Дата проведения
    1 марта, 21.30, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    1 марта, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Сельта – Эспаньол
    Дата проведения
    1 марта, 23.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Гранада – Алавес
    Дата проведения
    1 марта, 23.30, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Атлетико
    Дата проведения
    2 марта, 22.45, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Атлетик
    Дата проведения
    2 марта, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Эйбар 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    28 февраля, 21.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Хуанми, 1:1 – 26 Эскаланте, 2:1 – 67, пенальти Вела, 2:2 – 90 Леон.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Хуанми, Ойарсабаль.
    ЭйбарЙоэль, Арбилья, Рамис, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрик, 73), Ривера, Инуи (дос Сантос, 55), Пенья (Бебе, 84).
    Предупреждения:
    Леон (4), Сурутуса (9), Лежен (13), Хуанми (15), Эскаланте (65), Йоэль (66), Ривера (70), Ильярраменди (78), Гранеро (90).
    Удаления:
    Лежен (46), Хуанми (59).
    Валенсия – Леганес 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    28 февраля, 23.30, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 29 Мангаля.
    ВаленсияДиего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Мангаля, Гайя, Солер, Перес, Парехо, Мунир (Начо Хиль, 90), Дзадза, Баккали (Тони Лато, 80).
    ЛеганесЯго Эррерин, Диас, Инсуа, Сиовас, Марин (Тито, 46), Перес, Адамес, Саму, Лопес (Эль-Жар, 55), Мачис, Буэно (Герреро, 73).
    Предупреждения:
    Марин (10), Парехо (60), Перес (64), Мангаля (66), Адамес (67), Дзадза (90).
    Удаление:
    Адамес (80).
    Малага – Бетис 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    28 февраля, 23.30, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Форнальс, 1:1 – 48 Мартен, 1:2 – 74 Санабрия.
    МалагаКамени, Торрес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76), Кеко (Хони Родригес, 57), Форнальс, Чори Кастро (Онтиверос, 66), Шарлес.
    БетисАдан, Рафа Наварро (Сехудо, 80), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Мартинес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Гутьеррес (Себальос, 46), Мартен, Санабрия.
    Предупреждения:
    Пеццелья (36), Брашанац (60), Бруно Гонсалес (63), Торрес (68), Хони Родригес (76), Сехудо (82), Адан (90), Хуан Карлос (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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