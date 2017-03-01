Чемпионат Испании. «Барселона» против «Хихона», «Реал» – «Лас-Пальмас» и другие матчи
В 25-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет хихонский «Спортинг», «Реал» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» в гостях сыграет с «Депортиво», а «Севилья» встретится с «Атлетиком».
Чемпионат Испании
25-й тур
- Дата проведения
- 1 марта, 21.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 1 марта, 21.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 1 марта, 23.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 2 марта, 22.45, «Риасор»
- Дата проведения
- 2 марта, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 28 февраля, 21.30, «Аноэта»
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Вела (Каналес, 87), Хуанми, Ойарсабаль.
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Эйбар –
Йоэль, Арбилья, Рамис, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Леон, Эскаланте (Энрик, 73), Ривера, Инуи (дос Сантос, 55), Пенья (Бебе, 84).
- Предупреждения:
- Леон (4), Сурутуса (9), Лежен (13), Хуанми (15), Эскаланте (65), Йоэль (66), Ривера (70), Ильярраменди (78), Гранеро (90).
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.30, «Месталья»
- Гол:
- 1:0 – 29 Мангаля.
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Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Мангаля, Гайя, Солер, Перес, Парехо, Мунир (Начо Хиль, 90), Дзадза, Баккали (Тони Лато, 80).
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Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Инсуа, Сиовас, Марин (Тито, 46), Перес, Адамес, Саму, Лопес (Эль-Жар, 55), Мачис, Буэно (Герреро, 73).
- Удаление:
- Адамес (80).
- Дата проведения
- 28 февраля, 23.30, «Ла Росаледа»
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Малага –
Камени, Торрес, Эрнандес, Демичелис, Хуан Карлос, Камачо, Родригес (Эн-Несири, 76), Кеко (Хони Родригес, 57), Форнальс, Чори Кастро (Онтиверос, 66), Шарлес.
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Бетис –
Адан, Рафа Наварро (Сехудо, 80), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка, Мартинес, Брашанац, Пардо (Алегрия, 71), Гутьеррес (Себальос, 46), Мартен, Санабрия.
- Предупреждения:
- Пеццелья (36), Брашанац (60), Бруно Гонсалес (63), Торрес (68), Хони Родригес (76), Сехудо (82), Адан (90), Хуан Карлос (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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