Защитник Марк Штрайт, пополнивший в этот дедлайн, не будет играть за команду.

«Лайтнинг» обменяли Штрайта в и получили пик 4-го раунда драфта-2018. При этом сохранила 50% от зарплаты Штрайта (5,25 миллиона долларов), еще 4,7% удерживает .

Изучить статистику 39-летнего Штрайта можно здесь.

Голдобин в «Ванкувере», Игинла в «Лос-Анджелесе». Дедлайн НХЛ-2017