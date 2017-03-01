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    НХЛ. «Тампа» обменяла Штрайта в «Питтсбург»

    Теги переходы Питтсбург Филадельфия Тампа-Бэй Марк Штрайт НХЛ

    Защитник Марк Штрайт, пополнивший «Тампу» в этот дедлайн, не будет играть за команду.

    «Лайтнинг» обменяли Штрайта в «Питтсбург» и получили пик 4-го раунда драфта-2018. При этом «Тампа» сохранила 50% от зарплаты Штрайта (5,25 миллиона долларов), еще 4,7% удерживает «Филадельфия».

    Изучить статистику 39-летнего Штрайта можно здесь.

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