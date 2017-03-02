НХЛ. Кучеров – первый игрок «Тампы» с 2007 года, набравший 12 очков за 4 игры
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 ОТ).
Таким образом, 23-летний россиянин выбил 12 (6+6) очков за четыре игры.
В последний раз подобное среди игроков «Тампы» удавалось Винсенту Лекавалье, который в ноябре 2007 года набрал 12 (5+7) очков.
Кучеров в 55 матчах сезона и набрал 61 (27+34) очко при показателе полезности «+12». Подробную статистику выступлений Кучерова смотрите здесь.
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