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    НХЛ. Кучеров – первый игрок «Тампы» с 2007 года, набравший 12 очков за 4 игры

    Теги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье НХЛ Никита Кучеров

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 ОТ).

    Таким образом, 23-летний россиянин выбил 12 (6+6) очков за четыре игры.

    В последний раз подобное среди игроков «Тампы» удавалось Винсенту Лекавалье, который в ноябре 2007 года набрал 12 (5+7) очков.

    Кучеров в 55 матчах сезона и набрал 61 (27+34) очко при показателе полезности «+12». Подробную статистику выступлений Кучерова смотрите здесь.

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