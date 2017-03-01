Мосгорсуд подтвердил, что Гинер должен выплатить Альфа-банку 100 млн долларов
Мосгорсуд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера в пользу Альфа-банка.
«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.
Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.
Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллионов долларов долга по кредиту также в пользу Альфа-банка.
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