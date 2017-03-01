Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мосгорсуд подтвердил, что Гинер должен выплатить Альфа-банку 100 млн долларов

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия бизнес

    Мосгорсуд признал законным взыскание 100 миллионов долларов с президента ЦСКА Евгения Гинера в пользу Альфа-банка.

    «Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

    Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

    Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллионов долларов долга по кредиту также в пользу Альфа-банка.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться