Чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса в интервью Marca прокомментировала предстоящее возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации.

«Как бы это сказать... Нас, игроков, не волнует, играет она или нет. Я вообще ее не помню уже.

Но для тенниса как бизнеса лучше, чтобы она играла. Ее все знают, на нее идут люди. Так что ее возвращение нужно турнирам. А игрокам все равно».