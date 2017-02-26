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    Гарбинье Мугуруса: «Я вообще уже не помню Шарапову. Игрокам все равно, играет она или нет»

    Теги Мария Шарапова бизнес WTA Гарбинье Мугуруса

    Чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса в интервью Marca прокомментировала предстоящее возвращение Марии Шараповой после допинговой дисквалификации.

    «Как бы это сказать... Нас, игроков, не волнует, играет она или нет. Я вообще ее не помню уже.

    Но для тенниса как бизнеса лучше, чтобы она играла. Ее все знают, на нее идут люди. Так что ее возвращение нужно турнирам. А игрокам все равно».

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