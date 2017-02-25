Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» , прокомментировал слова президента клуба Ильи Геркуса о том, что трансфер игрока в «Рубин» не состоялся из-за агентов.



- Слова Геркуса – вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов.

У парня с «Рубином» все было согласовано, они готовы были заплатить 5 миллионов евро, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора .

- Почему трансфер так и не состоялся?

– Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 миллионов евро, чтобы, как он говорит, «засадить его «Рубину», – сказал Шпинев.

Сообщалось, что 21-летний хавбек перейдет в летом за 2 миллиона евро.

Илья Геркус: «Согласовали трансфер Миранчука с «Рубином», а агенты не смогли договориться о контракте»