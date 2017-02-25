Агент Миранчука: «Геркус обзванивал клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 млн евро, чтобы «засадить «Рубину»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слова президента клуба Ильи Геркуса о том, что трансфер игрока в «Рубин» не состоялся из-за агентов.
- Слова Геркуса – вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов.
У парня с «Рубином» все было согласовано, они готовы были заплатить «Локомотиву» 5 миллионов евро, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора «Рубина».
- Почему трансфер так и не состоялся?
– Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 миллионов евро, чтобы, как он говорит, «засадить его «Рубину», – сказал Шпинев.
Сообщалось, что 21-летний хавбек перейдет в «Рубин» летом за 2 миллиона евро.
Илья Геркус: «Согласовали трансфер Миранчука с «Рубином», а агенты не смогли договориться о контракте»
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