Международное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что не хватает доказательств по некоторым российским спортсменам, упомянутым в докладе Ричарда Макларена.

«К сожалению, многие допинг-пробы хранились в московской лаборатории, что означает, что они не могут быть проверены повторно. Кроме того, запросы Макларена к российским властям о дополнительных доказательствах остались без ответа.

Это значит, что просто может быть недостаточно доказательств для вынесения санкций в отношении некоторых спортсменов, указанных в докладе.

Антидопинговое сообщество должно четко понимать, что можно и нельзя добиться на основании информации, которую обнаружил Макларен», – говорится в заявлении.