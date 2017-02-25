WADA: «Допинг-пробы из московской лаборатории не могут быть проверены повторно»
Международное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что не хватает доказательств по некоторым российским спортсменам, упомянутым в докладе Ричарда Макларена.
«К сожалению, многие допинг-пробы хранились в московской лаборатории, что означает, что они не могут быть проверены повторно. Кроме того, запросы Макларена к российским властям о дополнительных доказательствах остались без ответа.
Это значит, что просто может быть недостаточно доказательств для вынесения санкций в отношении некоторых спортсменов, указанных в докладе.
Антидопинговое сообщество должно четко понимать, что можно и нельзя добиться на основании информации, которую обнаружил Макларен», – говорится в заявлении.
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