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    Федор Емельяненко: «Дети могут заниматься ММА с 10 лет, выступать на турнирах – с 12»

    Теги MMA Федор Емельяненко Союз ММА России

    В соревнованиях по ММА могут принимать участие дети с 12 лет, заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

    «До недавнего времени молодые ребята выступали по взрослым правилам, но мы провели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта для подготовки резерва во взрослую сборную, – рассказал Емельяненко на пресс-конференции. – Сейчас правила утверждены, и мы теперь можем проводить юношеские чемпионаты среди разных возрастов. Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от тех, что есть на соревнованиях среди взрослых».

     

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