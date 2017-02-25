В соревнованиях по ММА могут принимать участие дети с 12 лет, заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

«До недавнего времени молодые ребята выступали по взрослым правилам, но мы провели анализ, проделали большую работу по внедрению правил детского и юношеского спорта для подготовки резерва во взрослую сборную, – рассказал Емельяненко на пресс-конференции. – Сейчас правила утверждены, и мы теперь можем проводить юношеские чемпионаты среди разных возрастов. Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Правила значительно отличаются от тех, что есть на соревнованиях среди взрослых».