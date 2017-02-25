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    Гендиректор МОК: «WADA признало, что во многих случаях по докладу Макларена доказательств может оказаться недостаточно»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен AIOWF Кристоф де Кеппер

    На этой неделе в Лозанне состоялась встреча Ассоциации международных зимних олимпийских видов спорта (AIOWF) и представителей Международного антидопингового агентства (WADA), на которой обсуждался доклад Ричарда Макларена по допингу в России.

    По словам генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, WADA признало, что во многих случаях не хватает доказательств.

    Напомним, ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Играх-2014.

    «На недавней встрече, которая прошла в Лозанне, WADA признало, что во многих случаях доказательств может оказаться недостаточно для успешного завершения дел в суде. WADA рекомендовало международным федерациям обращаться к команде Макларена, чтобы постараться получить больше информации.

    WADA также объяснило, что переводы, которые использовались в докладе, не соответствуют требованиям, и занимается официальным переводом части переписки», – говорится в открытом письме Кеппера.

    Также Кеппер отметил, что направлена просьба тестировать российских спортсменов перед Играм-2018 в Пхенчхане по более строгим критериям, чем соперников.

    Полный текст письма де Кеппера

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