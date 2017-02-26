Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Италии.«Ювентус» обыграл «Эмполи», «Наполи» уступил «Аталанте»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Палермо Эмполи Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Кротоне Сассуоло Пескара

    В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».

    Чемпионат Италии

    26-й тур

    Наполи – Аталанта 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    25 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 28 Кальдара, 0:2 – 70 Кальдара.
    НаполиРейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).
    Предупреждения:
    Хюсай (40), Кессиэ (64), Бериша (77).
    Удаление:
    Кессиэ (67).
    Ювентус – Эмполи 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    25 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 52, автогол Скорупски, 2:0 – 65 Алекс Сандро.
    ЮвентусНето, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Стураро (Дибала, 74), Игуаин.
    ЭмполиСкорупски, Лорини (Весели, 70), Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Эль-Каддури, Пуччарелли, Марилунго (Тьям, 70).
    Предупреждение:
    Беллуши (82).
    Палермо – Сампдория
    Дата проведения
    26 февраля, 14.30, «Ренцо Барбера»
    превью матча онлайн статистика
    Дженоа – Болонья
    Дата проведения
    26 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Кротоне – Кальяри
    Дата проведения
    26 февраля, 17.00, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Сассуоло – Милан
    Дата проведения
    26 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Кьево – Пескара
    Дата проведения
    26 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Лацио – Удинезе
    Дата проведения
    26 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Интер – Рома
    Дата проведения
    26 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Фиорентина – Торино
    Дата проведения
    27 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться