Чемпионат Италии.«Ювентус» обыграл «Эмполи», «Наполи» уступил «Аталанте»
В 26-м туре серии А «Наполи» уступил «Аталанте» (0:2), «Ювентус» обыграл «Эмполи» (2:0), а «Интер» встретится с «Ромой».
Чемпионат Италии
26-й тур
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Рейна, Хюсай (Маджо, 79), Максимович, Альбиоль, Гулям, Зелиньски, Диавара, Гамшик (Милик, 59), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Паволетти, 79).
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Конти, Кессиэ, Фройлер, Спинаццола, Куртич (Кристанте, 86), Петанья (Зуканович, 90), Гомес (Грасси, 83).
- Удаление:
- Кессиэ (67).
- Дата проведения
- 25 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 52, автогол Скорупски, 2:0 – 65 Алекс Сандро.
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Ювентус –
Нето, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Маркизио (Ринкон, 79), Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 85), Манджукич, Стураро (Дибала, 74), Игуаин.
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Эмполи –
Скорупски, Лорини (Весели, 70), Беллуши, Коста, Паскуаль, Крунич, Эль-Хаджи, Маури (Бюхель, 77), Эль-Каддури, Пуччарелли, Марилунго (Тьям, 70).
- Предупреждение:
- Беллуши (82).
- Дата проведения
- 26 февраля, 14.30, «Ренцо Барбера»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 27 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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