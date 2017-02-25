«Саттон», расставшийся со съевшим пирог Шоу, остался без голкипера. В воротах 75 минут стоял защитник, но «Саттон» победил

«Саттон Юнайтед», игравший в Кубке Англии против «Арсенала» (0:2), остался без вратаря в матче пятого английского дивизиона. В итоге большую часть матча – 75 минут – в воротах играл защитник Саймон Даунер.

Ранее во всех матчах сезона на скамейке запасных «Саттона» был 125-килограммовый вратарь Уэйн Шоу. Однако он покинул клуб на этой неделе из-за открытого в его адрес расследования со стороны Футбольной ассоциации: Шоу съел пирог во время матча с «Арсеналом», на что была открыта линия в букмекерских конторах.

«Саттон Юнайтед» победил в матче Национальной лиги Англии с «Торки Юнайтед» (3:2), несмотря на то, что на воротах стоял защитник. Основной голкипер команды получил травму по ходу игры.