«Бостон» уволил Жюльена, «Барселона» в финале Кубка Испании и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Бостон» отправил в отставку главного тренера Клода Жюльена. 56-летний специалист руководил командой с 2007 года и выиграл с командой Кубок Стэнли.

2. «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Кубка Испании. В полуфинале каталонцы прошли «Атлетико» (2:1, 1:1).

3. «Рома» разгромила «Фиорентину» и вышла на второе место в чемпионате Италии. От лидирующего «Ювентуса» римляне отстают на 4 очка, у Турина матч в запасе.

4. Хоккейная сборная России победила Канаду в полуфинале Универсиады-2017. В финале наши сыграют с Казахстаном.

5. ЦСКА победил ЛАСК, а «Зенит» выиграл у «Соннама» в контрольных матчах.

6. «Витязь» в гостях по буллитам уступил минскому «Динамо» в единственном матче дня в КХЛ.

7. «Лестер» не будет увольнять Клаудио Раньери и выступил с заявлением в поддержку тренера.

8. Александр Поветкин не будет завершать карьеру. Об этом заявил его промоутер.

9. Дубль Тарасенко и первая шайба в НХЛ Барбашева помогли «Сент-Луису» разгромить «Оттаву» (6:0), Овечкин и Кузнецов забили по голу в ворота «Каролины» (5:0), а Кучеров – два «Лос-Анджелесу» (5:0). Все результаты дня.

10. Международная федерация отклонила апелляции российских лыжников Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой.

11. В НБА «Даллас» всего очко уступил «Портленду» (113:114). Все результаты дня.

Цитата дня. «Нужно полностью отстранять нации с допинговыми проблемами, иначе ничего не изменится». Магдалена Нойнер против допинга.