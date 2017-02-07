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    НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» встретится дома с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Даллас Хьюстон Бруклин Орландо Портленд НБА

    Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» встретится на своем паркете с «Орландо», «Даллас» примет «Портленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Бруклин
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Орландо
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Даллас – Портленд
    Дата проведения
    8 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    Статистика НБА

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