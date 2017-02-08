«Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Кубка Испании
«Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.
Каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в 4-й раз подряд. Соперником сине-гранатовых станет победитель второй полуфинальной пары «Алавес» – «Сельта».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
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Барселона –
Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес (Маскерано, 62), Серджи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Туран (Бускетс, 70), Месси, Суарес.
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Атлетико –
Мойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес, 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 61).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (19), Феррейра Карраско (36), Ракитич (66), Силлессен (76), Савич (76), Суарес (87), Филипе Луис (90), Бускетс (90).
- Удаления:
- Серджи Роберто (57), Феррейра Карраско (69), Суарес (90).
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