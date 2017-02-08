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    «Барселона» в 4-й раз подряд вышла в финал Кубка Испании

    Теги Барселона Атлетико Кубок Испании

    «Барселона» обыграла «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании (3:2 по сумме двух матчей) и вышла в финал Кубка Испании.

    Каталонский клуб сыграет в финале Кубка в 39-й раз в истории и в 4-й раз подряд. Соперником сине-гранатовых станет победитель второй полуфинальной пары «Алавес» – «Сельта».

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Барселона – Атлетико 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 43 Суарес, 1:1 – 83 Гамейро.
    БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Денис Суарес (Маскерано, 62), Серджи Роберто, Андре Гомеш, Ракитич (Иньеста, 72), Туран (Бускетс, 70), Месси, Суарес.
    АтлетикоМойя, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин (Люка Эрнандес, 49), Сауль, Коке, Гайтан (Корреа, 48), Феррейра Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 61).
    Предупреждения:
    Серджи Роберто (19), Феррейра Карраско (36), Ракитич (66), Силлессен (76), Савич (76), Суарес (87), Филипе Луис (90), Бускетс (90).
    Удаления:
    Серджи Роберто (57), Феррейра Карраско (69), Суарес (90).

    Статистика Кубка Испании

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