Магдалена Нойнер: «Нужно полностью отстранять нации с допинговыми проблемами, иначе ничего не изменится»
Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер поделилась мнением по поводу допинг-скандала в российском спорте.
«Некоторые говорят, что нужно полностью отстранять нации с систематическими допинговыми проблемами. Считаю, что это правильный путь. Иначе ничего не изменится. А это будет трагедией для 98 процентов спортсменов, которые соревнуются честно», – рассказала Нойнер.
Также бывшая биатлонистка оценила готовность француза Мартена Фуркада бойкотировать соревнования в случае неудовлетворительных решений IBU по допинговому вопросу.
«Конечно, это очень важно. Хорошо, что кто-то еще может ударить кулаком по столу», – отметила Нойнер.
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