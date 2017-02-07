Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер поделилась мнением по поводу допинг-скандала в российском спорте.

«Некоторые говорят, что нужно полностью отстранять нации с систематическими допинговыми проблемами. Считаю, что это правильный путь. Иначе ничего не изменится. А это будет трагедией для 98 процентов спортсменов, которые соревнуются честно», – рассказала Нойнер.

Также бывшая биатлонистка оценила готовность француза Мартена Фуркада бойкотировать соревнования в случае неудовлетворительных решений IBU по допинговому вопросу.

«Конечно, это очень важно. Хорошо, что кто-то еще может ударить кулаком по столу», – отметила Нойнер.