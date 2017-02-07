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    Магдалена Нойнер: «Нужно полностью отстранять нации с допинговыми проблемами, иначе ничего не изменится»

    Теги Магдалена Нойнер сборная России сборная России жен сборная Франции допинг IBU Мартен Фуркад

    Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер поделилась мнением по поводу допинг-скандала в российском спорте.

    «Некоторые говорят, что нужно полностью отстранять нации с систематическими допинговыми проблемами. Считаю, что это правильный путь. Иначе ничего не изменится. А это будет трагедией для 98 процентов спортсменов, которые соревнуются честно», – рассказала Нойнер.

    Также бывшая биатлонистка оценила готовность француза Мартена Фуркада бойкотировать соревнования в случае неудовлетворительных решений IBU по допинговому вопросу.

    «Конечно, это очень важно. Хорошо, что кто-то еще может ударить кулаком по столу», – отметила Нойнер.

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