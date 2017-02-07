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    НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Питтсбург» против «Калгари» и другие матчи

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Баффало Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Каролина
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

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    Питтсбург – Калгари
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Анахайм
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Баффало – Сан-Хосе
    Дата проведения
    8 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Даллас
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Сент-Луис
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Коламбус
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Виннипег – Миннесота
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Ванкувер
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Монреаль
    Дата проведения
    8 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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