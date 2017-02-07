НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Питтсбург» против «Калгари» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «HSBC Arena»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «MTS Centre»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 8 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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