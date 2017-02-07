Генеральный менеджер Дон Суини сообщил, что Клод Жюльен покинул пост главного тренера команды.

56-летний специалист 21 июня 2007 года стал 27-м тренером в истории франшизы.

Жюльен руководил на протяжении 759 игр и победил в 419 матчах (61,4% побед).

«Брюинс» под руководством Жюльена в семи из девяти сезонов выходили в плей-офф. У тренера клубный рекорд – 57 игр Кубка Стэнли.

Жюльен выиграл с Кубок Стэнли в 2011 году, в 2013 году выходил в финал, а в 2014 году получил «Президентс Трофи» – за победу в регулярном чемпионате.

По итогам сезона-2008/09 Жюльен выиграл «Джек Адамс Трофи» – приз лучшему тренеру.

Ассистент Жюльена Брюс Кэссиди будет временно исполнять обязанности главного тренера.

«Бостон», набрав 58 очков в 55 матчах, занимает 9-е место в Восточной конференции.