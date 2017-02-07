Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, заявил, что боксер не собирается завершать боксерскую карьеру и, в случае невозможности биться за титул Всемирного боксерского совета (WBC), может побороться за пояса других организаций.

«Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит (со стороны WBC) – дисквалификация. – сообщил Рябинский. – Речи не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты».

Александр Поветкин был исключен из рейтинга тяжеловесов WBC, где он занимал первую строчку, после того, как его допинг-проба «Б» подтвердила положительный результат на остарин. Ранее из-за проваленного российским тяжеловесом допинг-теста его поединок против Бермэйна Стиверна за звание временного чемпиона WBC был отменен. Решение WBC по делу Поветкина ожидается на этой неделе.