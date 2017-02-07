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    «Лестер» выступил с заявлением в поддержку Раньери

    Теги премьер-лига Англия Клаудио Раньери Лестер

    «Лестер» выступил с заявлением в поддержку тренера Клаудио Раньери.

    «В свете последних пересудов «Лестер Сити» хочет совершенно четко заявить о непоколебимой поддержке в отношении тренера первой команды клуба Клаудио Раньери.

    Все в клубе признают, что выступления команды требуется улучшить. Но беспрецедентный успех последних сезонов основывался на стабильности, сплоченности и стремлении справляться даже с самыми большими вызовами.

    Весь клуб сохраняет и будет сохранять единство, поддерживая тренера и футболистов. Все твердо сосредоточены на стоящих перед нами задачах», – сказано в тексте.

    «Лестер» проиграл в премьер-лиге 4 матча подряд, на забив в них ни одного гола.

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