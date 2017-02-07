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    «Реал» угрожает примере, отстранение русских легкоатлетов оставили в силе и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    Утренний дайджест – с главными новостями дня. 

    1. Мадридский «Реал» страшно недоволен переносом матча против «Сельты» из-за погодных условий и уже угрожает Ла Лиге. Говорят, что могут вступить в Европейскую суперлигу.  

    2. Отстранение русских легкоатлетов от всех международных стартов оставлено в силе. На ЧМ – только под нейтральным флагом? 

    3. Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличились на 19,1 миллиарда рублей. Итого теперь 638,8 миллиарда.

    4. Алексей Миранчук точно не останется в «Локомотиве», утверждает агент игрока. Тем временем юристы рассказали, что «Спартак» будет платить Луису Адриано около 3 млн евро в год. 

    5. Кулемин и Сошников забросили по шайбе, Зайцев сделал 2 голевых паса. Остальные результаты в НХЛ – здесь.

    6. Минимум три года тюрьмы за мельдоний – столько получит бегун-марафонец из Эфиопии Гирмай Бирахун. Жестокое наказание. 

    7. Обвинение просит 7 месяцев тюрьмы для защитника «Атлетико» Эрнандеса, которого обвиняют в домашнем насилии. 

    8. Мария Шарапова приедет играть в Санкт-Петербург, только если из команды турнира уйдут «персонажи с большими ртами». Так сказал агент Марии.

    9. Официальная задача «Томи» – играть в ФНЛ, заявил заместитель губернатора области. Можете не сомневаться: выполнят.

    10. В НБА «Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк», «Вашингтон» уступил «Кливленду». Другие результаты – здесь.

    Цитата дня. «Нас убивали американские судьи, но золото мы Канаде не отдали!» Драматичный женский хоккей на Универсиаде. 

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