Обвинение просит 7 месяцев тюрьмы для защитника «Атлетико» Эрнандеса за домашнее насилие

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес и его подруга Амелия Лоренте сегодня предстали перед судом по обвинению в адрес игрока в домашнем насилии.

В пятницу Лоренте вызвала полицию, и 20-летний француз был арестован. Однако девушку также вызвали в суд по обвинению в нападении на Эрнандеса.

Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока 7 месяцев лишения свободы, а для Лоренте – 6 месяцев за нападение.

Игроку и его девушке на два года запрещено приближаться друг к другу ближе чем на 500 метров. Кроме того, стороны не могут контактировать при помощи любых средств связи.

Прокурор также просил запретить Эрнандесу носить оружие на протяжении двух лет и ходатайствовал о наложении штрафа на Лоренте – 10 евро в день на протяжении двух месяцев.

Стороны пытались заключить сделку со следствием, но дело было передано в уголовный суд.