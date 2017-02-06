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    Обвинение просит 7 месяцев тюрьмы для защитника «Атлетико» Эрнандеса за домашнее насилие

    Теги Атлетико примера Испания происшествия Люка Эрнандес

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес и его подруга Амелия Лоренте сегодня предстали перед судом по обвинению в адрес игрока в домашнем насилии.

    В пятницу Лоренте вызвала полицию, и 20-летний француз был арестован. Однако девушку также вызвали в суд по обвинению в нападении на Эрнандеса.

    Обвинение заявило, что за бытовое насилие просит для игрока 7 месяцев лишения свободы, а для Лоренте – 6 месяцев за нападение.

    Игроку и его девушке на два года запрещено приближаться друг к другу ближе чем на 500 метров. Кроме того, стороны не могут контактировать при помощи любых средств связи.

    Прокурор также просил запретить Эрнандесу носить оружие на протяжении двух лет и ходатайствовал о наложении штрафа на Лоренте – 10 евро в день на протяжении двух месяцев.

    Стороны пытались заключить сделку со следствием, но дело было передано в уголовный суд.

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