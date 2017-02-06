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    Луис Адриано будет получать в «Спартаке» примерно 3 млн евро в год

    Теги Спартак Луис Адриано Премьер-лига Россия

    Стали известны детали контракта нападающего Луиса Адриано со «Спартаком».

    Юридическая фирма TopLegal, помогавшая форварду «Милана» заключить соглашение с московским клубом, сообщила, что 29-летний бразилец подписал контракт на 3,5 года.

    Адриано будет получать в «Спартаке» примерно три миллиона евро в год плюс бонусы.

    Ранее сообщалось, что зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 миллиона евро в год.

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