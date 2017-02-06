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    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличились на 19,1 млрд рублей и составляют 638,8 млрд

    Теги ЧМ-2018

    Правительство утвердило увеличение расходов на подготовку к ЧМ-2018 на 19,1 миллиарда рублей, сообщается в постановлении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

    Постановление вносит изменения в ранее утвержденную программу подготовки к мундиалю.

    Согласно постановлению от 31 января текущего года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 увеличились до 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей.

    Из федерального бюджета будет выделено 350 млрд 451,1 млн, из бюджета субъектов федерации — 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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