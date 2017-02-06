Замгубернатора Томской области: «Денег на премьер-лигу нам не хватит, задача для «Томи» – играть в ФНЛ»
Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев рассказал о перспективах выступления «Томи» в следующем сезоне.
Акатаев сообщил, что за 2016 году у клуба набралось долгов на 460 миллионов рублей.
«Стоит задача достойно завершить выступление в премьер-лиге. Теми силами, которые у нас есть, просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета – хорошо, не удастся – мы из этого трагедии не делаем.
Мы понимаем, что в премьер-лиге усилий наших партнеров и источников финансирования нам не хватит, задача для «Томи» – играть в ФНЛ», – отметил Акатаев.
Замгубернатора пояснил, что властям региона не удалось найти для «Томи» нового спонсора, эквивалентного «Роснефти», в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией.
В дальнейшем в ФНЛ клуб получит бюджет порядка 500 миллионов рублей в год.
После 17 туров чемпионата России «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице.
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