Хоккеистка сборной России Ангелина Гончаренко поделилась впечатлениями от победы над Канадой (4:1) в финале Универсиады в Алма-Ате.

— В финальном матче с Канадой ваши соперницы получили 12 минут штрафного времени, а Россия — аж 40! Чем это объясняете?

— Тем, что судили матч американки! Понятно, что многие удаления были не по делу. Арбитры хотели подравнять игру, дать канадкам шанс. Но мы доказали, что сильнее на льду – и вчетвером, и даже втроем! Конечно, сейчас мы все по-настоящему счастливы. Нас убивали, но золото мы Канаде не отдали!

— Что, кстати, случилось со льдом? Начало финала было отложено на 20 минут...

— На льду проступила старая, не относящаяся к Универсиаде реклама. И организаторы заново заливали лед, чтобы ее не было видно. Это, кстати, не первый такой случай в моей карьере. Два года назад на Универсиаде в Гранаде, где мы также завоевали золото, наш полуфинальный матч отложили на полтора часа. Тоже реклама «вылезла»...

— Какое золото далось сложнее?

— Да оба раза было непросто. Впрочем, со спортивной точки зрения эта победа над канадками далась чуточку полегче. Мы от начала до конца контролировали ход игры. Если бы не «придумки» арбитров — все было бы еще проще, – заявила хоккеистка.