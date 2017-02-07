Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ангелина Гончаренко: «Нас убивали американские судьи, но золото мы Канаде не отдали!»

    Теги судьи университетская сборная России университетская сборная Канады

    Хоккеистка сборной России Ангелина Гончаренко поделилась впечатлениями от победы над Канадой (4:1) в финале Универсиады в Алма-Ате.

    — В финальном матче с Канадой ваши соперницы получили 12 минут штрафного времени, а Россия — аж 40! Чем это объясняете?

    — Тем, что судили матч американки! Понятно, что многие удаления были не по делу. Арбитры хотели подравнять игру, дать канадкам шанс. Но мы доказали, что сильнее на льду – и вчетвером, и даже втроем! Конечно, сейчас мы все по-настоящему счастливы. Нас убивали, но золото мы Канаде не отдали!

    — Что, кстати, случилось со льдом? Начало финала было отложено на 20 минут...

    — На льду проступила старая, не относящаяся к Универсиаде реклама. И организаторы заново заливали лед, чтобы ее не было видно. Это, кстати, не первый такой случай в моей карьере. Два года назад на Универсиаде в Гранаде, где мы также завоевали золото, наш полуфинальный матч отложили на полтора часа. Тоже реклама «вылезла»...

    — Какое золото далось сложнее?

    — Да оба раза было непросто. Впрочем, со спортивной точки зрения эта победа над канадками далась чуточку полегче. Мы от начала до конца контролировали ход игры. Если бы не «придумки» арбитров — все было бы еще проще, – заявила хоккеистка.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться