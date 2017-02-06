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    Агент Миранчука: «Алексея не будет в «Локомотиве» на 100%»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев

    Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что игрок покинет московский клуб.

    «Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

    Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

    Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

    10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивают по данному решению», – заявил Шпинев в эфире «Спорт FM».

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    Какое будущее ждет Миранчука?

    8537 голосов 47
    • Уйдет из "Локомотива" и станет звездой
      10%
    • Уйдет из "Локомотива" и станет средним игроком
      81%
    • Останется в "Локомотиве"
      9%

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