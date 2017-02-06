Агент Миранчука: «Алексея не будет в «Локомотиве» на 100%»
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что игрок покинет московский клуб.
«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.
Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».
Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.
10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивают по данному решению», – заявил Шпинев в эфире «Спорт FM».
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