Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал, что игрок покинет московский клуб.

«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является . Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.

Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».

Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство всячески затягивают по данному решению», – заявил Шпинев в эфире «Спорт FM».