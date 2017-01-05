Россия проиграла в полуфинале МЧМ, поражение «Челси», Устюгов выиграл 4-ю гонку подряд и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Россия проиграла США по буллитам в полуфинале МЧМ-2017. Наши парни поборются за бронзу.

2. «Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ. «Шпоры» поднялись на 3-е место в чемпионате.

3. Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на 4-м этапе «Тур де Ски». Это его четвертая победа подряд.

4. «Бостон» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов. В этом сезоне он сыграл 7 матчей и пропускал в среднем 3,06 гола за игру.

5. В Оберхофе прошло совещание биатлонистов по вопросу допинга. Спортсмены общались в закрытом режиме, без прессы и даже без тренеров.

6. Евгений Климов стал призером этапа «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке. Он показал третий результат, это первый российский подиум турнира с 2011 года.

7. Радулов забил 9-й гол в сезоне, Ягр вышел на 5-е место по голевым передачам в истории НХЛ. Другие результаты дня – здесь.

8. Инсайд от Палмери: китайский клуб предложил 150 млн евро за Пьера-Эмерика Обамеянга, а самому игроку – зарплату в 41 млн.

9. В НБА «Кливленд» проиграл «Чикаго», «Голден Стэйт» принимает «Портленд». Остальные результаты – здесь.

10. «Рубин» предложил Алексею Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных. «Локомотив» дает чуть меньше: 1,8 млн в год и 2 млн подъемных. Агент игрока, впрочем, цифры опровергает.

11. Болельщики признали Ибрагимовича лучшим игроком декабря в АПЛ. В 6 матчах Златан забил 5 мячей и отдал 3 голевых паса.

Цитата дня. «Если все так, как говорится, то русские должны взять олимпийскую паузу». Вольфганг Пихлер – о допинге.