«Рубин» предложил Миранчуку 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных, «Локо» – 1,8 млн в год и 2 млн подъемных
Стали известны детали различных вариантов продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Контракт, связывающий хавбека с московским клубом, рассчитан до конца наступившего года. «Локомотив» и представители футболиста, причем не только агент Павел Андреев, ведут диалог.
Первоначально появлялась информация, что одно из условий продления контракта – выплата 4 миллионов евро подъемных или так называемой премии за подпись. В большинстве случаев эти деньги получает агент.
«Локомотив» сформулировал позицию в переговорах так: максимальный порог заработной платы в 1,8 миллиона евро и подъемные 2 миллиона. Футболист получит хороший контракт, но агенты – вдвое меньше требуемых 4 миллионов евро.
«Рубин» – единственный клуб, сделавший конкретное предложение о переходе хавбека, то есть представивший бумагу на официальном бланке с четким обозначением суммы, которую готов заплатить. Казанская сторона предложила за футболиста 3 миллиона евро. «Локомотив» в ответ назвал свои условия – 8 миллионов евро. На этом диалог прервался. Футболисту «Рубин» предложил оклад в размере 2,5 миллиона евро и 3 миллиона евро в виде подъемных/выплаты агентам.
Определенный интерес к полузащитнику проявил «Краснодар». Но разговор о цене пока не заходил.
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