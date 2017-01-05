«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ
«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Дубль в составе хозяев оформил Деле Алли.
Таким образом, «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию команды Антонио Конте в АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря победе поднялся на третье место в таблице.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Уайт Харт Лейн»
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Тоттенхэм –
Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Кейн (Сон Хын Мин, 90).
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85), Педро, Матич, Азар, Диего Коста.
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