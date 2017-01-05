«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ

«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Дубль в составе хозяев оформил Деле Алли.

Таким образом, «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию команды Антонио Конте в АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря победе поднялся на третье место в таблице.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ