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    «Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ

    Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм

    «Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Дубль в составе хозяев оформил Деле Алли.

    Таким образом, «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию команды Антонио Конте в АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря победе поднялся на третье место в таблице.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Тоттенхэм – Челси 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 января, 23.00, «Уайт Харт Лейн»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Алли, 2:0 – 54 Алли.
    ТоттенхэмЛьорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Кейн (Сон Хын Мин, 90).
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85), Педро, Матич, Азар, Диего Коста.
    Предупреждения:
    Педро (18), Кэйхилл (38), Ваньяма (40), Алли (45), Роуз (87).

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