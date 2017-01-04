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    Болельщики признали Ибрагимовича лучшим игроком декабря в премьер-лиге

    Теги Димитри Пайет Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Сандерленд Сесар Аспиликуэта Адам Лаллана Джордан Пикфорд Деле Алли

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал лучшим игроком декабря в премьер-лиге по версии болельщиков.

    Голосование проходило под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место. В декабре швед отыграл в чемпионате 6 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

    Помимо нападающего, на звание лучшего футболиста месяца были номинированы вратарь Джордан Пикфорд («Сандерленд»), защитник Сесар Аспиликуэта («Челси»), хавбеки Димитри Пайет («Вест Хэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль») и Деле Алли («Тоттенхэм»).

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