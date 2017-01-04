Болельщики признали Ибрагимовича лучшим игроком декабря в премьер-лиге

Нападающий Златан Ибрагимович стал лучшим игроком декабря в премьер-лиге по версии болельщиков.

Голосование проходило под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место. В декабре швед отыграл в чемпионате 6 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи.

Помимо нападающего, на звание лучшего футболиста месяца были номинированы вратарь Джордан Пикфорд («Сандерленд»), защитник Сесар Аспиликуэта («Челси»), хавбеки Димитри Пайет («Вест Хэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль») и Деле Алли («Тоттенхэм»).